Hacker: Flüchtlings-Notquartiere sollen 2017 schließen

20.600 Flüchtlinge in Wien noch in der Grundversorgung – Zu viele, findet Peter Hacker vom Fonds Soziales Wien

Wien – Rund zwei Drittel der Notquartiere habe Wien inzwischen wieder geschlossen, aber ein Drittel bestehe noch, sagte der für die Flüchtlingskoordination zuständige Chef des Fonds Soziales Wien (FSW), Peter Hacker, in der Sendung "Wien heute". "Eigentlich hätte ich lieber gehabt, wir hätten noch mehr schließen können", teilte Hacker weiters mit.

Die Unterkunft Schottenfeldgasse in Neubau und die in der Ziedlergasse in Liesing, derzeit noch Wohnraum von rund 200 Flüchtlingen, würden 2017 sicher wieder geschlossen, sagte Hacker, der keine Großquartiere mehr in der Stadt möchte. Insgesamt gibt es in Wien derzeit noch 90 Grundversorgungseinrichtungen. Die größten sind das ehemalige Geriatriezentrum Wiener Wald in Hietzing mit 820 Personen. Dahinter folgen das Haus Erdberg im 3. Bezirk mit 590 Personen und die Siemensstraße (21. Bezirk) mit 290 Personen. Die Grundversorgung betreut im Moment insgesamt rund 20.600 Personen, darunter sind 6.250 Kinder und Jugendliche.

Der Grund, warum die Zahl der Personen in Grundversorgung seit Monaten nicht abnehme sei aus Hackers Sicht, dass das Bundesamt für Asylwesen Asylanträge zu langsam abarbeite. Das zuständige Ministerium sieht die Verantwortung wiederum bei der Stadt, die zu viele Asylwerber mit laufenden Verfahren in die Grundversorgung aufnehme.

Weiterer Anlauf für Öffi-Ticket

Nächstes Jahr will Hacker auch einen weiteren Anlauf für eine Monatskarte für Flüchtlinge starten. "Wir buchen jeden einzelnen Fahrschein. Wenn ich mir anschaue, welchen Aufwand wir betreiben, ist das vollkommen idiotisch", sagte Hacker dem ORF. (red, 21.12.2016)