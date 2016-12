Jaromir Jagr in neuen Sphären

Tscheche zweiterfolgreichster Punktesammler der NHL – Grabner netzt bei Rangers-Debakel in Pittsburgh – Vanek schon sechs Spiele ohne Treffer

Florida/Pittsburgh – Altstar Jaromir Jagr ist in der ewigen Scorerliste der Eishockey-Profiliga NHL mit dem zweitplatzierten Mark Messier gleichgezogen. Beim Sieg seiner Florida Panthers gegen die Buffalo Sabres (4:3 n.P.) gelangen dem mittlerweile 44-jährigen Tschechen drei Assists. Jagr hält nun wie der Kanadier Messier bei 1887 Punkten. Unangefochtener Spitzenreiter ist Wayne Gretzky mit 2.857.

"Wenn ich aufhöre und darauf zurückblicke, was ich geleistet habe, werde ich über solche Dinge vielleicht etwas mehr nachdenken. Aber derzeit genieße ich jeden Moment und versuche alles, um in dieser Liga zu bleiben", sagte Jagr, der seine Kritiker wissen lässt: "Ich liebe das so sehr. Jeder hat über mich gelacht, als ich gesagt habe, ich will spielen, bis ich 50 bin. Aber dafür arbeite ich jeden Tag."

Jagr, als Olympiasieger, Weltmeister und Stanley-Cup-Sieger Mitglied im exklusiven Triple-Gold-Klub, ist der einzige Nicht-Kanadier in den Top 10 der Scorerliste.

Grabner schlitterte mit Rangers in Debakel

Die New York Rangers sind im NHL-Spitzenspiel bei den Pittsburgh Penguins 2:7 untergegangen. Michael Grabner traf zwar nach sieben Spielen ohne Tor endlich wieder, die Rangers kassierten nach dem 2:3 des Kärntners zu Beginn des Schlussdrittels gegen Sidney Crosby und Co. aber noch vier Treffer.

Während Grabner (42.) nach einer schönen Kombination mit einem Schuss ins kurze Kreuzeck sein 14. Saisontor gelang, muss Thomas Vanek weiter auf seinen sechsten Treffer warten. Der Steirer verlor mit seinen Detroit Red Wings auswärts gegen Tampa Bay Lightning 1:4, er hat in den jüngsten sechs Spielen nicht getroffen. (APA, sid, red, 21.12.2016)

NHL vom Dienstag:

Pittsburgh Penguins – New York Rangers (mit Grabner/1 Tor) 7:2

Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings (mit Vanek) 4:1

New Jersey Devils – Nashville Predators 1:5

Vancouver Canucks – Winnipeg Jets 4:1

Florida Panthers – Buffalo Sabres 4:3 n.P.

Minnesota Wild – Colorado Avalanche 2:0

San Jose Sharks – Calgary Flames 4:1

Montreal Canadiens – Anaheim Ducks 5:1

Columbus Blue Jackets – Los Angeles Kings 3:2 n.P.

Boston Bruins – New York Islanders 2:4

Chicago Blackhawks – Ottawa Senators 3:4

Dallas Stars – St. Louis Blues 2:3 n.V.