"News"-Chefredakteurin Weissenberger geht, Mitterstieler übernimmt

Vize Ortner, Art Director Sulzenbacher, Kralicek, Corti, Wurmdobler, Steinlechner verlassen Wochenillustrierte

Wien – Eva Weissenberger, seit Februar 2015 Chefredakteurin von "News", verlässt nach STANDARD-Informationen mit Februar 2017 das Wochenmagazin. Chefredakteurin wird Esther Mitterstieler, die ebenfalls 2015 als Mitglied der Chefredaktion an Bord kam.

Mit Weissenberger verlassen auch ihre Stellvertreterin Julia Ortner, Art Director Christian Sulzenbacher sowie viele andere von Weissenberger engagierte Mitarbeiter das Magazin: Nach STANDARD-Infos sind das: Textchef Wolfgang Kralicek, Severin Corti (Lifestyle), Christoph Wurmdobler (Ressort Menschen).

Auch ein Abgang von Chronik-Ressortchef Rainer Fleckl wurde zunächst kolportiert, diese Information ließ sich aber bisher nicht erhärten.

Daniel Steinlechner (Innenpolitik) hat seinen Abgang schon Dienstagabend kommuniziert. Susanne Jelinek (Online) dürfte "News" ebenfalls verlassen, könnte aber in der Verlagsgruppe bleiben.

Horst Pirker, Herausgeber, Geschäfsführer und seit Sommer Mehrheitseigentümer der Verlagsgruppe News, informierte die Mitarbeiter nach STANDARD-Infos am Mittwochvormittag über den Führungswechsel bei "News". Weissenberger (und ihr engstes Führungsteam) verlasse die Verlagsgruppe auf eigenen Wunsch, wurde kommuniziert.



Mitterstieler soll "News" etwas "kantiger" positionieren

Mitterstieler war 2012/2013 Chefredakteurin des "Wirtschaftsblatt", für das sie ab 2006 arbeitete. Sie soll das Heft auch wieder ein Stück politischer und vielleicht auch relevanter positionieren. Unter Mitterstielers Führung soll "News" nach ersten STANDARD-Infos wieder ein Stück "kantiger" werden, hieß es intern.

Radikal beruhigt

Weissenberger hat die in die Jahre gekommene Info-Illustrierte ab Frühjahr 2015 mit großteils neuer Mannschaft inhaltlich und optisch umpositioniert – (durchaus geplant) sehr weit weg vom ursprünglichen Kern der Marke "News". Das Heft wechselte vom Donnerstag auf den Erscheinungstag Samstag, es sollte nach den Relaunchplänen positivere, ruhigere, weiblichere Wochenendlektüre werden. Aufdeckerstories und vielleicht auch Relevanz in härteren News-Feldern traten in den Hintergrund, zudem (bewusst) Chronik und Society alter, aufgeregter Prägung.

Weissenberger habe News "auf höherem Niveau" neu positioniert und dem Magazin Glaubwürdigkeit verliehen, heißt es in Pirkers Information an die Mitarbeiter: "Nach dem abgeschlossenen Restrukturierungsprozess geht das Magazin, News das Teil der Verlagsgruppe News (VGN) ist, wirtschaftlich deutlich entspannter in das Jahr 2017." Weissenberger habe das Heft "maßgeblich weitergebracht".

Zickzackkurs

"News" soll sich nach Infos aus seiner gleichnamigen Verlagsgruppe wirtschaftlich stabil entwickeln – aber bisher weiterhin einstellige Millionenverluste schreiben. Das 1992 von Wolfgang und Helmuth Fellner gegründete Wochenmagazin litt unter einer Reihe von Ausgliederungen seiner Inhalte in eigene Hefte – von "Woman" bis "TV-Media" – und schließlich ab 2003 unter dem Abgang seiner Erfinder, die 2006 die Tageszeitung "Österreich" (auch gegen "News") starteten. "News" pendelte unter wechselnden Chefredakteuren zwischen verschärftem und zurückhaltendem Boulevard. Weissenbergers Relaunch war die inhaltlich weitestgehende Neupositionierung.

Spannungen

Kolportiert werden heftige Spannungen zwischen dem Führungsteam und der Mannschaft, vor allem noch verbliebenen Teilen der alten Belegschaft. Weissenberger holte ab 2015 vor allem vom "Falter" neue Kräfte für das Heft.

Kolportiert: Vom ORF zum ORF

Weissenberger (44) kam 2015 von der "Kleinen Zeitung" zur Verlagsgruppe News, sie waren Chefredakteurin der Kärntner Ausgabe. Sie begann bei der "Presse" und der Wiener Wochenzeitung "Falter". Sie wechselte zum ORF, zunächst für das Vorabendmagazin "Wie bitte?", später arbeitete sie für den "Report". 2007 ging sie zur "Kleinen Zeitung", ab 2012 war sie Chefredakteurin in Klagenfurt.

Kolportiert wird schon seit Monaten, Weissenberger könnte zum ORF zurückkehren, ebenso ihre Stellvertreterin Julia Ortner, die 2015 aus der Fernseh-Innenpolitik zu "News" wechselte. (fid, 21.12.2016)