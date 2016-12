Kärntnerin mit Eisenstange verprügelt – Frau starb im Spital

Ex-Lebensgefährte der 51-Jährigen soll ihr aufgelauert und nach Streit auf Frau eingeschlagen haben

Klagenfurt – Eine 51-jährige Kärntnerin, die vergangenen Donnerstag in St. Veit mit einer Eisenstange verprügelt worden ist, ist nun im Klinikum Klagenfurt ihren Verletzungen erlegen. Eine Sprecherin des Klinikums bestätigte am Mittwochvormittag einen entsprechenden Bericht des ORF Kärnten.

Der ehemalige Lebensgefährte der Frau, ein 56-jähriger Villacher, soll ihr vor ihrem Haus in St. Veit an der Glan aufgelauert haben. Als die 51-Jährige nach Hause kam, entwickelte sich laut Polizei ein Streit um Geld zwischen den beiden. Plötzlich habe der Mann eine Eisenstange genommen und damit auf den Kopf der Frau eingeschlagen. Der 56-Jährige flüchtete, wurde aber kurze Zeit später von einer Polizeistreife festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. (APA, 21.12.2016)