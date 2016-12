Tor für Grabner bei 2:7-Niederlage

Thomas Vanek verlor mit den Detroit Red Wings bei Tampa Bay Lightning

Pittsburgh (Pennsylvania) – Die New York Rangers haben am Dienstag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) eine 2:7-Niederlage bei den Pittsburgh Penguins erlitten. Dem Österreicher Michael Grabner gelang dabei endlich wieder einmal ein Tor. Nach sieben Spielen in Serie erzielte der Kärntner den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:3. Thomas Vanek verlor mit den Detroit Red Wings bei Tampa Bay Lightning 1:4. (APA, 21.12.2016)