Mädchen ins Krankenhaus eingeliefert

Schwaz – Ein elfjähriges Mädchen ist am Dienstag in Schwaz in Tirol frontal von einem Pkw erfasst worden. Wie die Polizei berichtete, wollte die Schülerin die Gemeindestraße an einer Stelle überqueren, an der es keinen Zebrastreifen gibt. Die verletzte Elfjährige wurde in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Die 49-jährige Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. (APA, 21.12.2016)