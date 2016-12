Markt für Pyrotechnik betroffen

Mexiko-Stadt – Bei einer Reihe von Explosionen auf einem Markt für Pyrotechnik in Mexiko sind Medienberichten zufolge mindestens 50 Menschen verletzt worden. Die sechs Explosionen ereigneten sich am Dienstag in der Ortschaft Tultepec im Bundesstaat Mexico, wie der Zivilschutz mitteilte.

Auf Fernsehbildern war eine große Rauchwolke über der Ortschaft zu sehen. Rettungsleute wurden an die Unglücksstelle verlegt. (APA, 20.12.2016)