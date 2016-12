Wien: Mutmaßlicher Serienvergewaltiger in U-Haft, Polizei sucht Opfer

Vier Straftaten wurden seit dem Jahr 2013 in Znaim und in Wien verübt – Festnahme in Tschechien

Wien – Ein 35-Jähriger, der der Serienvergewaltigung verdächtigt wird, befindet sich derzeit in Wien in U-Haft. Zwei Vergewaltigungen soll er 2013 unter massiver Gewaltanwendung im tschechischen Znaim verübt haben. Der in Wien-Ottakring gemeldete Verdächtige soll weiters 2015 eine Körperverletzung und 2016 eine versuchte Vergewaltigung in Wien begangen haben. Ein Foto des Mannes wurde veröffentlicht.

Die zwei Vergewaltigungen fanden im April und im Juni 2013 statt, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger am Dienstag der APA. Im ersten Fall wurde das 19 Jahre alte Opfer auf einem Rasen im öffentlichen Raum missbraucht. Das zweite Opfer, das vom Verdächtigen gewürgt und geschlagen wurde, war zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt.

Zwei Jahre darauf soll der türkische Staatsbürger, der vor einigen Tagen in Tschechien verhaftet wurde und in Wien in Untersuchungshaft sitzt, in seinem Heimatbezirk tätig geworden sein. 2015 wurde demnach eine 21-Jährige von dem Verdächtigen bis in ihr Wohnhaus verfolgt. Sie wurde dort körperlich attackiert, konnte aber durch Schreie Nachbarn auf ihre Situation aufmerksam machen, woraufhin der mutmaßliche Täter die Flucht ergriff. Hier wird dem Verdächtigen eine Körperverletzung zur Last gelegt.

Das zweite Delikt, das er in Wien begangen haben soll, ist eine versuchte Vergewaltigung im vergangenen August. Wiederum war der Tatort in Ottakring. Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, diesmal eine 26-Jährige in ein Gebüsch gezerrt zu haben. Erst als Passanten aufmerksam wurden, ließ er von seinem Opfer ab und ergriff die Flucht.

Keiblinger wies darauf hin, dass kriminalistische Kleinarbeit vonnöten war, um dem Verdächtigen habhaft zu werden. Unter Beteiligung des Landeskriminalamt Wien wurden im Zuge der Ermittlungen DNA-Spuren gesichert und verglichen. Ein Opfer erkannte den 35-Jährigen zudem auf einem Foto wieder. Dieser leugnete bisher alle Taten.

Er ist 1,70 Meter groß und eher schmächtig. Er soll jeweils mit großer Brutalität vorgegangen sein. Die Fahnder stellten im Zuge der Ermittlungen fest, dass der Tatverdächtige im Zeitraum seit 2013 sein Erscheinungsbild, etwa die Haar- und Bartlänge sowie den Schnitt, mehrfach veränderte. Weitere Opfer werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310-33 800 zu melden. (APA, 20.12.2016)