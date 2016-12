Die Filmstarts der Woche

foto: centfox

Assassin's Creed (GB/F/USA 2016, 108 min)

Regie: Justin Kurzel

Mit: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Michael Kenneth Williams, Brendan Gleeson

Der zum Tode verurteilte Mörder Callum Lynch gerät in die Fänge einer obskuren Templer-Organisation, die vom finsteren Generaldirektor Alan Rikkin geleitet wird. In dessen Versuchslabor wird Callum zurück ins Andalusien um 1490 geschickt, um den "Apfel Edens" zu finden. Rikkin und seiner ehrgeizigen Tochter Sophia geht es darum, die Willensfreiheit des Menschen zu steuern. Derweil erlebt Lynch die Kämpfe und Leiden seines vor 500 Jahren gestorbenen Vorfahrens. "Macbeth"-Regisseur Justin Kurzel hat das Videospiel "Assassin's Creed" mit Michael Fassbender und Marion Cotillard in einen martialischen Actionfilm verwandelt.