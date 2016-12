TV- und Radiotipps für Mittwoch, 21. Dezember

Mit Terra Mater in Cornwall, Weltjournal durchforstet das Weihnachtsbaum-Geschäft und kostet sich durch Schokolade, dazu Ziemlich beste Freunde, Herr der Ringe, Die Vögel, Alles auf Zucker und So finster die Nacht

18.30 MAGAZIN

Heute konkret Mobiler Sozialmarkt: Der ganz spezielle Nahversorger. Marvin Wolf präsentiert einen Beitrag über den Verein Start up. In Kooperation mit Österreichs führenden Supermarktketten und diversen Lebensmittelproduzenten konnten seit Ende 2014 weit über 1.000.000 kg genießbare Lebensmittel vor dem Müll gerettet und an hilfsbedürftige Menschen weitergegeben werden. Gute Sache! Bis 18.51, ORF 2

20.15 FÜR IMMER

Ziemlich beste Freunde (Intouchables, F 2011, Olivier Nakache / Éric Toledano) Der vermögende Philippe (François Cluzet) ist vom dritten Halswirbel abwärts gelähmt und sucht eine neue Pflegekraft. Driss (Omar Sy), ein ehemaliger Häftling, sucht ihn auf, um sich für das Arbeitsamt eine Bewerbungsbestätigung zu holen. Eine erfrischende Komödie, die als Mittelpunkt zur Abwechslung kein Liebespaar präsentiert, sondern einfach nur eine Männerfreundschaft zeigt. Bis 22.00, ORF 1

roadshow films

20.15 MAGAZIN

Terra Mater: Cornwall – Englands paradiesische Küste Fertig mit Keksebacken? Dann ist die Zeit reif für einen entspannenden Naturfilm über den prachtvollen Küstenabschnitt. Nicht nur bei Rosamunde Pilcher kommen da romantische Gefühle auf. Bis 21.15, Servus TV

20.15 FANTASTISCH

Der Herr der Ringe – Die Gefährten (The Lord of the Rings, USA/NZ 2001, Peter Jackson) Fantastisch im wahrsten Sinn des Wortes: Schon im ersten Teil der Filmsaga entwarf sich Peter Jackson ein tolles Universum, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Vier Oscars! Elijah Wood gibt mit großen, ernsten Kinderaugen sein Bestes. Selbige weiß er auch 15 Jahre später effektvoll einzusetzen: Auf Netflix gibt er den furchtsamen Buddy in Dirk Gently's Holistic Agency. Kann was. Bis 23.50, ProSieben

movieclips

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Europa – Das Christbaum-Business Neunzig Prozent der österreichischen Weihnachtsbäume kommen zwar aus heimischer Produktion, doch das Mutterland der meisten Bäume ist Georgien. Dort wachsen die begehrten Nordmann-Tannen, die den europäischen Weihnachtsbäumen ihre Samen spenden. Pflücker klettern im Kaukasus auf 60 Meter hohe Tannen, um an die wertvollen Zapfen zu kommen. Bis 23.05, ORF 2

22.30 HORROR

So finster die Nacht (Låt den rätte komma in, Schweden 2008, Tomas Alfredson) In der Schule wird Oskar getriezt, zu Hause nervt die gestresste Mutter. Zufallsbekanntschaft Eli kommt dem Zwölfjährigen gelegen – auch wenn sie streng riecht. Ihre Vorliebe für Blut könnte zum Problem werden. Zu Recht mit Preisen überhäufte Bestselleradaption. Bis 0.50, Tele 5

danios12345

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Schokolade – Das schwarze Gold Nicht nur süß: Eine Reise von einem der besten Chocolatiers in Frankreich bis zum Schokolade-Wachstumsmarkt Japan, sowie vom weltweit größten Kakao-Produzenten Elfenbeinküste bis an die Londoner Börse, wo Kakao zu einem gewinnbringenden Spekulationsgut der Finanzwelt geworden ist. Bis 23.50, ORF 2

23.10 BÖSES FEDERVIEH

Die Vögel (The Birds, USA 1962, Alfred Hitchcock). "Ich hätte den Film nicht gedreht, wenn es sich um Geier oder andere Raubvögel gehandelt hätte. Mir hat gefallen, dass es um ganz gewöhnliche Vögel ging, Alltagsvögel", sagte Alfred Hitchcock und setzte seine Schauspieler wie Vögel in Käfige: Auto, Telefonzelle, Haus oder einfach eine snobistische Gesellschaft. Um 1.05 Uhr reicht ZDF neo Hitchcocks Spionagethriller Der zerrissene Vorhang nach. Bis 1.05, ZDF neo

movieclips trailer vault

23.45 SÜSS

Alles auf Zucker! (D 2004, Dani Levy) Der frühere DDR-Reporter Jakob Zuckermann alias Jaeckie Zucker ist bis über beide Ohren verschuldet, seine Frau Marlene (Hannelore Elsner) droht ihm mit Scheidung, der Gerichtsvollzieher mit Haft. Die Art und Weise, wie sich Henry Hübchen aus diesem Schlamassel wieder befreien kann, war in den Kinos ein großer Erfolg. Bis 1.15, BR