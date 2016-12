Grünes Licht für Rennen am Semmering

Ausgezeichnete Bedingungen für Riesentorlauf und Flutlichtslalom Ende Dezember am Hirschenkogel

Semmering/Wien – Nach der Absage 2014 sind die Damen-Weltcuprennen zwischen Weihnachten und Neujahr auf dem Semmering diesmal nicht gefährdet. Der Internationale Skiverband Fis hat am Dienstag nach der Schneekontrolle Grünes Licht für die beiden Technik-Bewerbe am 28./29. Dezember auf der Weltcupstrecke Hirschenkogel/Zauberberg, die seit 1995 abwechselnd mit Lienz stattfinden, gegeben.

Vor zwei Jahren mussten die Rennen auf der Passhöhe an der niederösterreichisch-steirischen Landesgrenze wegen Schneemangels abgesagt und ins Tiroler Kühtai verlegt werden. Diesmal besteht aber kein Problem für den Riesentorlauf (10.30/13.30 Uhr) und den Nachtslalom (15.00/18.00 Uhr) am 28. und 29. Dezember in Niederösterreich. Es wurden ausgezeichnete Bedingungen attestiert. (APA, 20.12.2016)