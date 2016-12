Wimbledon-Siegerin Kvitova bei Messerattacke verletzt

Tschechin wurde in ihrer Wohnung von Einbrecher überfallen und angegriffen – Verletzungen an der Hand

Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova ist am frühen Dienstagmorgen in ihrer Wohnung in Prostejov Opfer einer Messer-Attacke eines Einbrechers geworden. Die Weltranglistenelfte aus Tschechien musste sich nach dem Überfall wegen einer Stichverletzung an der linken Hand in medizinische Behandlung begeben.

Am Dienstagmittag konnte die 26-Jährige schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden, doch der Zeitpunkt ihrer Rückkehr auf die Tour ist ungewiss. "Ich lebe zum Glück noch. Die Verletzung ist massiv, und ich werde zur weiteren Behandlung Spezialisten aufsuchen müssen", twitterte Kvitova.

Die 26-Jährige teilte weiter mit, dass sie beim Versuch, sich gegen den Eindringling zu wehren, "schwer an der linken Hand" verletzt wurde. "Aber wenn man mich kennt, dann weiß man, dass ich auch das überstehen werde", meinte Kvitova.

Ihr Pressesprecher Karel Tejkal hatte der Nachrichtenagentur AFP zuvor die Attacke bestätigt. "Es war eine Zufallstat, der Täter wollte nicht gezielt Petra Kvitova überfallen", sagte Tejkal. Der Einbrecher, der sich Gerüchten zufolge als Handwerker getarnt hatte, konnte flüchten und ist noch nicht gefasst.

Kurz vor dem Überfall war bekannt geworden, dass Kvitova ihre Teilnahme am Hopman Cup in Perth (1. bis 7. Januar) abgesagt hatte. Die Linkshänderin laboriert noch an den Folgen eines Ermüdungsbruchs im rechten Fuß, den sie während ihrer Saison-Vorbereitung erlitten hatte. (sid, 20.12.2016)