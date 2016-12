Amazon schuf heuer 800 unbefristete Stellen in Deutschland

Unternehmen: Viele Mitarbeiter haben als Saisonarbeitskräfte angefangen – Stammbelegschaft werde weiter vergrößert

Der US-Versandhändler Amazon hat heuer 800 unbefristete Stellen in Deutschland zusätzlich geschaffen. Einen festen Vertrag bekamen etwa Logistik-Manager, Ingenieure, Finanz-, IT- und Personalexperten sowie Versandmitarbeiter, wie Amazon heute, Dienstag, mitteilte. Viele der heute unbefristet Beschäftigten hätten als Saisonarbeitskräfte angefangen.

Amazon sei in den Regionen, in denen das Unternehmen mit Logistikzentren vertreten ist, "einer der größten Arbeitgeber", erklärte der für die EU zuständige Direktor Steven Harman. Die Stammbelegschaft werde weiter vergrößert, kündigte er an, da das Unternehmen dank steigender Nachfrage und steigenden Angebots weitere Logistikzentren in Deutschland eröffnen will.

"Wettbewerbsfähige Löhne" von mindestens 10,30 Euro brutto pro Stunde

Amazon betonte erneut, dass es "wettbewerbsfähige Löhne" von mindestens 10,30 Euro brutto pro Stunde zahle. Hinzu kämen monatliche Bonuszahlungen, Mitarbeiteraktien, ein Mitarbeiterrabatt, eine kostenlose Lebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung sowie eine betriebliche Altersvorsorge. Die deutsche Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ringt mit Amazon seit mehreren Jahren um die Einführung eines Kollektivvertrages auf dem Niveau des Einzel- und Versandhandels – bisher ohne Erfolg.

Insgesamt beschäftigt Amazon in Deutschland mehr als 11.000 Festangestellte mit unbefristeten Verträgen; im Weihnachtsgeschäft wächst die Zahl der Mitarbeiter durch Saisonkräfte auf das Doppelte an. (APA, 20.12. 2016)