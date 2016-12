Bei diesen Wissenschaftsthemen kochte 2016 das Forum

foto: apa/krachler

Platz 10: Türkei: Österreichische Archäologen mussten Grabungen beenden

Seit über 120 Jahren führen österreichische Archäologen Ausgrabungen in Ephesos durch – es ist eines der Aushängeschilder der heimischen Forschung. Bis der türkische Präsident Erdogan sein Land mit einer beispiellosen Kampagne gegen Kritiker überzog, die auch vor dem Wissenschafts- und Bildungsbereich nicht Halt machte. Dass Österreich zu den Vorgängen in der Türkei deutliche Worte fand, wurde in Ankara offenbar übel aufgenommen: Die Arbeit in Ephesos musste eingestellt werden, ein Aufreger auch bei uns im Forum. Angesichts des zuletzt noch schlechter gewordenen österreichisch-türkischen Verhältnisses sieht die Zukunft des Traditionsprojekts mehr als ungewiss aus.

