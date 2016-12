Samsungs neuer 13,3-Zoll-Laptop wiegt nur 816 Gramm

Laut Hersteller bisher leichtestes Gerät am Markt – Akkulaufzeit im Gegenzug aber vergleichsweise gering

Der Trend zu immer leichteren Laptops schreitet munter voran: Mit dem Notebook 9 verkündet Hardwarehersteller Samsung nun einen neuen Bestwert in dieser Kategorie.

Gerade einmal 816 Gramm wiegt der neue Laptop von Samsung in seiner Ausführung mit 13,3 Zoll Bildschirm. Damit ist das Gerät noch einmal 100 Gramm leichter als Apples aktuelles Macbook. Selbst die 15,6-Zoll-Ausführung wiegt noch nicht einmal ein ganzes Kilogramm, konkret kommt sie auf 984 Gramm. Zusätzlich ist das Notebook 9 mit 13,9 bzw. 14,9 Millimeter (für das größere Modell) auch noch recht schlank ausgefallen.

Display

Auch auf den Bildschirm des Geräts ist Samsung besonders stolz: Dieser bietet zwar nur eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel, bietet aber einen eigenen Outdoor-Modus, in dem die maximale Helligkeit bei 500 Nits liegen soll. Zudem soll es sich dabei um ein HDR-Display handeln, das also mit einer besonders hohen Farbdynamik aufwarten kann. Konkrete Details nennt das Unternehmen hierzu bisher aber nicht.

foto: samsung Leicht und dünn ist das neue Notebook 9 von Samsung.

Details

Im Inneren gibt es dann in etwa das, was einem aktuellen Top-Laptop zu erwarten ist, also aktuelle Core i5 und Core i7 Prozessoren aus Intels "Kaby Lake"-Generation. Es gibt Ausführungen mit bis zu 16 GB RAM und 256 GB SSD, WLAN 802.11ac (2x2), Bluetooth 4.1 und eine 720p-Webkamera. Für die Verbindung nach außen stehen zwei USB-3.1- sowie ein HDMI-Anschluss zur Verfügung, ein MicroSD-Reader und ein Miniklinken-Port sind ebenfalls verbaut.

Laufzeit

Die schlanken Abmessungen bedeuten aber natürlich auch, dass Samsung an anderer Stelle Kompromisse eingehen musste. Und das zeigt sich am Akku: Dieser ist bei beiden Systemen nämlich nur 30 Wh groß, daraus soll eine Laufzeit von sieben Stunden resultieren – ein Wert der deutlich unter anderen aktuellen Laptops liegt.

Information zu Preis und Verfügbarkeit des Samsung Notebook 9 gibt es bisher noch nicht. Interessant ist die Vorstellung auch deswegen, da zuletzt zu hören war, das Samsung seine Laptop-Sparte loswerden will, so soll etwa Branchen-Primus Lenovo Interesse daran bekundet haben. (red, 20.12.2016)