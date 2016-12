Botschafter erschossen: Russland schickt Ermittler nach Ankara

Sechs Festnahmen nach Anschlag in türkischer Hauptstadt – Lawrow: "Keine Zugeständnisse an Terroristen" – Syrien-Gespräche in Moskau am Dienstag

Damaskus – Nach der Ermordung des russischen Botschafters Andrej Karlow in der Türkei hat der Kreml ein 18-köpfiges Ermittlerteam nach Ankara entsandt. Der Gruppe gehören Experten des Geheimdiensts, der Polizei und des Außenministeriums an, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag laut der Agentur Interfax.

Die Ermittler sollen mit türkischen Kollegen den Mord an dem russischen Botschafter in Ankara untersuchen und nach Drahtziehern fahnden. Laut Peskow hatten sich die Präsidenten Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan auf das Team verständigt.

Sechs Personen festgenommen

Karlow war am Montagabend bei der Eröffnung einer Ausstellung erschossen worden. Laut türkischen Medienberichten vom Dienstag wurden mittlerweile sechs Personen festgenommen. Die Eltern, die Schwester und zwei weitere Verwandte des Attentäters seien in der westlichen Provinz Aydin in Gewahrsam genommen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu. Der Mitbewohner des Attentäters in Ankara sei ebenfalls festgenommen worden.

Russland, Türkei und Iran verhandeln in Moskau

Trotz des Anschlags werden die Syrien-Verhandlungen an diesem Dienstag in Moskau wie geplant stattfinden, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Die Gespräche mit den Außenministern der Türkei und des Iran sollen ein Zeichen gegen den internationalen Terror setzen. Es werde "keine Zugeständnisse an die Terroristen" geben, betonte Lawrow in einem Gespräch mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu.

Russland und der Iran sind Verbündete des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, während die Türkei gegen Assad ist und Einfluss auf die syrische Opposition hat. Der iranische Präsident Hassan Rouhani hatte bei einem Telefonat mit Putin am Montagabend gesagt, es sei wichtig, dass sich die Menschen in Syrien im Kampf gegen Terroristen nicht im Stich gelassen fühlen. (APA, 20.12.2016)