Schüsse in Moschee in Zürich: Täter ist tot

Der Mann hatte am Montagabend drei Menschen zum Teil schwer verletzt und war danach geflohen

Zürich – Nach der Schießerei in einer Moschee in Zürich mit drei zum Teil Schwerverletzten haben die Ermittler den Täter identifiziert. Es handle sich um den Toten, der in der Nähe des Gebetshauses gefunden worden war, teilte die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mit. Die Fahndung sei eingestellt. Nähere Angaben zu Identität, Motiv und Hintergrund des Mannes machte sie zunächst nicht. Weitere Einzelheiten wollen die Behörden auf einer Pressekonferenz um 14 Uhr bekanntgeben.

Bei der Schießerei in der Moschee waren am Montagabend drei Menschen verletzt worden. Der Mann war in das Gebäude gestürmt und hatte das Feuer auf die betenden Menschen eröffnet. Der Angreifer floh nach den Schüssen, in der Umgebung fanden die Ermittler später seine Leiche. Bei den Verletzten handelt es sich nach Polizeiangaben um drei Männer im Alter von 30, 35 und 56 Jahren. Zwei davon sind schwer verletzt.

Der Tatort befindet sich in der Innenstadt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Nur wenige hundert Meter entfernt liegt die Bahnhofstraße, eine der Haupteinkaufsstraßen der Schweizer Finanzmetropole. (Reuters, red, 20.12.2016)