Anschlag in Berlin: Ins Mark getroffen

Es wird noch schwieriger für Angela Merkel, Kurs zu halten

Und jetzt auch Deutschland – mitten in Berlin, auf einem beliebten Weihnachtsmarkt neben der weltberühmten Gedächtniskirche, dem Herzen der City-West, dort, wo das ohnehin so partywütige Berlin gerne mal richtig einen draufmacht. Deutschland, das so lange vergleichsweise "glimpflich" davongekommen ist, weil es nicht wie in Nizza, London, Paris, Brüssel oder Madrid Tote zu beweinen hatte, sondern bei Anschlägen in Würzburg und Ansbach im Sommer 2016 "nur" Menschen verletzt wurden – dieses Deutschland wurde wenige Tage vor Weihnachten ins Mark getroffen.

Schock und Betroffenheit sind auf allen Ebenen groß, wenngleich viele Menschen erwartet hatten, dass auf Dauer auch Deutschland nicht verschont bleiben wird. Aber man hat sich bisher immer noch ein wenig wegducken können. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wird nun einiges abverlangt. Ein ums andere Mal, wenn anderswo etwas passiert ist, hat sie sich im Berliner Kanzleramt hingestellt und Deutschlands Solidarität versichert. Jetzt nimmt sie die Beileidsbekundungen befreundeter ausländischer Politiker entgegen.

Man wünscht sich natürlich, dass sie diesmal genauso besonnen reagiert – fürs Erste und dann auch in der Zeit danach, erst recht, da sie nicht nur von der "New York Times" nach diesem annus horribilis 2016 als "letzte Verteidigerin des freien Westens" geschätzt wird. Doch man ahnt, dass es nicht einfach wird. Noch herrschten am Montagabend große Unsicherheit und Bestürzung, da wusste der Chef der nordrhein-westfälischen Alternative für Deutschland (AfD), Marcus Pretzell, bereits: "Es sind Merkels Tote!"

Es dürfte nur der Anfang der Geschmacksverwirrung sein. Es wird 1.000 Schuldzuweisungen geben und 1.000 Forderungen, was jetzt sofort zu tun sei. Vielleicht sind manche gar nicht schlecht – auch wenn sie von der Opposition kommen. Aber das wird die Herausforderung der kommenden Zeit für Merkel sein: abzuwägen und dann zu entscheiden und sich nicht von den Scharfmachern provozieren zu lassen. Und natürlich nicht zu vergessen, dass sich Politik in Deutschland auch in schwierigen Zeiten von Menschlichkeit leiten lässt – ganz grundsätzlich und erst recht im Bundestagswahljahr 2017, das an diesem letzten Montag im Advent wohl ein düsteres Wahlkampfthema mehr bekommen hat. (Birgit Baumann, 20.12.2016)