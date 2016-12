Taxidienst Uber bleibt tiefrot

Das Minus beim kalifornischen Fahrdienst soll bei über 800 Millionen Dollar liegen, der Umsatz ist kräftig gestiegen

Mietservice/Transport/Auto/Uber/USA – Der Fahrdienst Uber hat einem Medienbericht zufolge im dritten Quartal erneut tiefrote Zahlen geschrieben. Das Minus habe sich auf mehr als 800 Millionen Dollar (767,61 Millionen Euro) summiert, berichtete die Agentur "Bloomberg" am Montagabend unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. In dem Verlust seien die Aktivitäten in China noch nicht enthalten.

Beim Umsatz sei der Taxi-Rivale, der Mitfahrgelegenheiten über das Internet vermittelt, auf rund 1,7 Milliarden Dollar gekommen. Im Quartal zuvor waren es laut Bloomberg erst 1,1 Milliarden Dollar. Uber liege damit auf Kurs, im Geschäftsjahr 2016 auf Erlöse von mehr als 5,5 Milliarden Dollar zu kommen. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht erreichbar. (APA/Reuters, 20.12.2016)