Zürich – In der Umgebung eines islamischen Zentrums in der Züricher Innenstadt ist es am Montagabend zu einer Schießerei gekommen. Dabei seien einige Personen verletzt worden, bestätigte die Stadtpolizei Zürich entsprechende Medienberichte. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. (Reuters, 19.12.2016)