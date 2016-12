Wohnungskonzern Vonovia kann Rivalin Conwert schlucken

Mehr als die Hälfte der Conwert-Aktionäre hätten die Offerte angenommen

Frankfurt – Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia kann die österreichische Rivalin Conwert übernehmen. Mehr als die Hälfte der Conwert-Aktionäre hätten die Offerte angenommen, teilte Vonovia am Montag nach Ablauf der Annahmefrist mit. Die notwendige Schwelle wurde damit erreicht.

Die exakte Annahmehöhe will der Bochumer Konzern nach dem Ablauf der Nachbuchungsfrist am 22. Dezember bekannt geben. Conwert-Aktionäre, die das Angebot bisher noch nicht angenommen hätten, können ihre Aktien zu gleichbleibenden Konditionen während der Nachfrist noch verkaufen. Die Nachfrist werde am 23. Dezember beginnen und bis zum 23. März 2017 andauern. (Reuters, 19.12.2016)