VW-Skandal: Bosch vor Einigung wegen Abgas-Vorwürfen in USA

Vergleich ante portas

Gerlingen/Wolfsburg – Der deutsche Autozulieferer Bosch will Klagen wegen einer möglichen Verwicklung in den VW-Abgasskandal in den USA mit einem außergerichtlichen Vergleich aus der Welt schaffen. Dazu sei das Unternehmen zur Zahlung von mehr als 300 Mio. Dollar (287 Mio. Euro) bereit, sagte eine mit den Beratungen vertraute Person am Montag.

Bosch hatte Volkswagen die Software geliefert, die in Dieselfahrzeugen des Wolfsburger Autobauers so manipuliert wurde, dass die Autos nur auf dem Prüfstand die Stickoxid-Grenzwerte einhielten. Der Zulieferer hatte stets betont, nicht manipuliert zu haben. Doch die klagenden Anwälte werfen dem Unternehmen aus Stuttgart vor, von der Abgasmanipulation gewusst und aktiv daran beteiligt gewesen zu sein. Bosch wollte sich nicht äußern. (APA/Reuters, 19.12.2016)