Brandstätter bleibt Rektorin der Linzer Bruckner-Uni

Für weitere fünf Jahre bestellt

Linz – Ursula Brandstätter ist für weitere fünf Jahre zur Rektorin der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz bestellt worden. Das hat die oberösterreichische Landesregierung am Montag auf Empfehlung des Universitätsrats beschlossen. Die neue Funktionsperiode beginnt am 1. September 2017.

Brandstätter ist seit 2012 Rektorin der Bruckner-Uni. In ihre Amtszeit fiel auch die Übersiedlung an einen neuen Standort. Für ihre Wiederberufung habe es "breite Zustimmung von Universitätsrat und -senat, von Betriebsrat und Studierendenvertretung gegeben", so Kulturreferent LH Josef Pühringer (ÖVP) in einer Aussendung. Neben Brandstätter hatten sich noch zwei weitere Kandidaten um den Posten beworben. (APA, 19.12.2016)