Steirisches Team Stronach vor dem Zerfall

Landesparteiobmann Josef Kaltenegger will nicht in neuer Formation und unter neuem Namen weitermachen

Graz – Das Team Stronach Steiermark wird mit dem Namen seines Gründers Frank Stronach auch seinen aktuellen Landesparteiobmann Josef Kaltenegger verlieren. Der Steirer meinte, dass es das Team Stronach danach auch in der Grünen Mark wohl "nicht mehr in der Form geben wird". Er selbst wolle jedenfalls nicht mehr an einer möglichen Nachfolge-Partei mitmachen. Eine Kandidatur bei der Graz-Wahl sei sinnlos.

"Kredit" ist weg

Kaltenegger bestätigte am Montag einen Bericht des ORF Radio Steiermark. Er sehe ein dass das Projekt "trotz guter Inhalte nicht funktioniert". Dieses Projekt stehe und falle mit Stronach. Es sei offen, ob die Landespartei in einer neuen Formation weitermache – wenn, dann jedenfalls ohne Kaltenegger. Der "Kredit" bei den Wählern sei weg.

Der nicht geschaffte Einzug in den steirischen Landtag war für die Landespartei des Team Stronach ein schwer verkraftbarer Rückschlag. Aus Kostengründen wurde vor einem Jahr das Büro in Graz eingespart. Da war aber noch eine Kandidatur bei der Grazer Gemeinderatswahl geplant. Auch diese ist nun abgesagt: "Das hat so keinen Sinn", sagte Kaltenegger. (APA, 19.12.2016)