Amazon-Eigenproduktion "You Are Wanted" startet im März

Erste Serie des Streamingdienstes aus Deutschland – Matthias Schweighöfer spielt Hauptrolle, führt Regie und produziert

Berlin – Amazon hat wie berichtet Matthias Schweighöfer für die erste eigene TV-Serie des Streamingdienstes aus Deutschland verpflichtet. In "Your Are Wanted" spielt er einen Mann, dessen Leben durch einen Hackerangriff auf den Kopf gestellt wird. Schweighöfer spielt nicht nur die Hauptrolle, er führt auch Regie und ist auch Produzent der Serie. Jetzt wurde ein 15-sekündiger Trailer zur Serie veröffentlicht und der Ausstrahlungstermin bekannt gegeben. Ab März 2017 ist die Serie auf Amazon zu sehen.

Neben Schweighöfer gehören zum auch Alexandra Maria Lara, Karoline Herfurth, Tom Beck Catrin Striebeck und Katrin Bauerfeind zum Cast. Hanno Hackfort, Bob Konrad und Richard Kropf sind für das Drehbuch verantwortlich. (red, 19.12.2016)