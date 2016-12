Autonomes Fahren: Erste Tests auf österreichischen Autobahnen

In Finnland, den USA und Deutschland wurden Teststrecken bereits schon länger errichtet

Die ersten autonomen Autos sind bald in Österreich unterwegs. In der Steiermark sind ab sofort Tests mit Autobahnassistenten möglich, mit denen Autos selbstständig lenken, bremsen und beschleunigen, teilte das zuständige Technologie-Ministerium am Montag in einer Aussendung mit. Für Mittwoch hat das Ministerium eine Pressekonferenz, gemeinsam mit dem Autozulieferer Magna, angekündigt, in deren Rahmen weitere Details über die Tests bekannt gegeben werden.

In Finnland, den USA und Deutschland wurden Teststrecken bereits schon länger errichtet. Besonders die Fahrten der autonomen Autos von Google sorgen seit Jahren für Aufsehen. Experten rechnen damit, dass selbstfahrende Autos in in den kommenden Jahren zur Marktreife gelangen. (red, 19.12. 2016)