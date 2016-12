Moskau-Reise der FPÖ ist für ÖVP "außenpolitische Geisterfahrt"

Vizekanzler kritisiert FPÖ-Chef: Zeitpunkt der Reise "unsensibel" – Strache erklärt sich zum "Friedensstifter"

Wien – ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner ist zwar selbst kein Freund der Russland-Sanktionen, den Zeitpunkt der aktuellen FPÖ-Reise nach Moskau bezeichnete er am Montag aber als "grob daneben". FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, Norbert Hofer und mehrere andere FPÖ-Politiker verbrachten das Wochenende in Moskau, um dort mit Vladimir Putins Partei "Einiges Russland" ein Übereinkommen zu unterzeichnen.

Angesichts der russischen Unterstützung für das syrische Regime sei die Reise einer FPÖ-Delegation rund um Parteichef Heinz-Christian Strache und Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer äußerst "unsensibel", sagt Mitterlehner. "Es fehlt gerade noch, dass sie nach Aleppo fahren", ätzte der ÖVP-Chef.

Der schwarze Generalsekretär Werner Amon schlug in dieselbe Kerbe. Er sprach vor Journalisten von einer "außenpolitischen Geisterfahrt" der Freiheitlichen. Amon hatte zuletzt bereits im STANDARD-Interview massive Kritik an der Außenpolitik der FPÖ geübt. Sollte diese ihre EU-kritische Haltung nicht aufgeben, sei sie als Koalitionspartner nur sehr schwer vorstellbar.

Klarstellung gefordert

Auch Mitterlehner fordert nun eine Klarstellung der FPÖ, "wie sie es mit Europa hält". Er verwies auf frühere Aussagen Hofers, wonach sich die EU binnen eines Jahres grundlegend ändern müsse, ansonsten müsse man auch über einen EU-Austritt diskutieren. Bei dieser Frage gehe es der ÖVP um eine "klare Abgrenzung", ergänzte Amon. Die FPÖ habe die "Tendenz", die EU nur als "abzuschaffendes Konglomerat an Bürokraten" zu sehen. Man brauche aber "nicht weniger, sondern mehr Europa", so Amon.

Mitterlehner war zwar im Februar selbst in Russland zu Besuch, betonte aber, dass solche Reise immer international abgestimmt seien.

Strache verteidigte in einer Aussendung den Besuch, an dem laut FPÖ nicht nur Strache und Ex-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer, sondern auch Straches Ehefrau, EU-Abgeordneter Harald Vilimsky, Strache-Stellvertreter Johann Gudenus, die Nationalratsabgeordneten Johannes Hübner und David Lasar, der Linzer Vizebürgermeister Detlev Wimmer und "weitere Exponenten der FPÖ" teilgenommen hätten.

Hier ein neues Foto zur #FPÖ-Reise nach #Moskau. Der Vertrag mit Putins Partei ist jetzt unerzeichnet (cc @Claus_Pandi) pic.twitter.com/2VxmH0hdvY — Robert Loy (@robert_loy) 19. Dezember 2016

Die FPÖ sei "neutraler und verlässlicher Vermittler und Partner im Sinne einer Friedensstiftung", erklärte Strache. Zuvor hatte der FPÖ-Chef die russische Unterstützung des syrischen Machthabers Bashar al-Assad verteidigt, da dieser in Aleppo den "Islamischen Staat" bekämpfe. Das wird wiederum von einem Experten bestritten: Der IS sei in Aleppo gar nie ein maßgeblicher Akteur gewesen, sagt Brigadier Walter Feichtinger, Leiter des Instituts für Friedenssicherung und Konfliktmanagement an der Landesverteidigungsakademie in Wien. Auch bei den Kämpfen in den letzten Monaten in Aleppo seien keine IS-Kämpfer beteiligt gewesen.

Kritik am blauen Russland-Besuch kam am Montag auch von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der den Blauen eine "Russland-Besuchs-Euphorie mit Selfie-Fetisch" bescheinigt. "Dort Verträge über Jugenderziehung im Geiste der 50er Jahre und über sowjetischen Patriotismus abzuschließen, die suggerieren, 'Aus dem Osten lernen und das Gelernte in Österreich umsetzen', halte ich nicht nur für eine skurrile Form von Außenpolitik, sondern für eine von der FPÖ zu verantwortende Verhöhnung unseres modernen Österreichs", so Kaiser.

Ein neuerliches Signal der Europafeindlichkeit sehen die Grüne in der jüngsten FPÖ-Reise nach Moskau. "Nur zwei Wochen nach der Bundespräsidenten-Wahl kehrt die FPÖ unübersehbar auf ihren europafeindlichen Kurs zurück", kommentierte die Grüne Klubobfrau Eva Glawischnig die Russland-Reise der FPÖ.

Trotz anderslautender Bekenntnisse im Wahlkampf würde sich die FPÖ mit immer neuen Vertretern nationalistischer und europa-ablehnender Politik verbinden. Nach Frankreichs Marine Le Pen und Großbritanniens UKIP sei jetzt mittels Kooperationsvertrag Putins Partei "Einiges Russland" an der Reihe. Für Glawischnig verlassen die Freiheitlichen damit klar den österreichischen Konsens in der Außenpolitik. "Russland versucht auf diesem Weg offensichtlich Einfluss auf die österreichische Innen- und Europapolitik zu bekommen. Ziel ist die Destabilisierung Europas von innen im Sinne der russischen Führung. Es stellt sich die Frage, ob Geld dafür an die FPÖ fließt", so Glawischnig. Der Grüne Abgeordnete Karl Öllinger sprach gar von der "fünften Kolonne Putins in Europa". (go, red, APA, 19.12.2016)