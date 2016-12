Badezusatz als Alkoholersatz getrunken: 33 Tote in Sibirien

Menschen greifen zu Kosmetika und Haushaltsreinigern, weil sie sich alkoholische Getränke nicht leisten können

Moskau – In Sibirien sind 33 Menschen gestorben, weil sie auf der Suche nach billigem Alkohol parfümierten Badezusatz getrunken haben. Insgesamt 54 Personen ließen sich am Wochenende ärztlich behandeln, nachdem sie die mit giftigem Methylalkohol versetzte Flüssigkeit getrunken hatten, berichteten die Behörden am Montag.

Russlands Ministerpräsident Dmitri Medwedew sprach von einer "großen Schande" für das Land. Viele arme Russen greifen auf alkoholhaltige Parfums, Gesichtswasser, Haushaltsreiniger und Selbstgebranntes zurück, weil sie sich alkoholische Getränke nicht leisten können. Seit einer Preiserhöhung bei alkoholischen Getränken im vergangenen Jahr, mit der die Behörden den Alkoholismus eindämmen wollen, hat sich der Schwarzmarkthandel ausgeweitet. Viele der dort angebotenen Getränke sind gepanscht.

Der nun in Sibirien konsumierte Badezusatz war laut Behörden deutlich als nicht zum Verzehr bestimmt gekennzeichnet, wurde aber dennoch wie Alkohol getrunken. Im Zusammenhang mit dem Vorfall gab es zwei Festnahmen. Zudem wurden Geschäfte, die den Badezusatz verkauft hatten, durchsucht. 500 Liter des Mittels wurden beschlagnahmt. Medwedew ordnete an, das Problem müsse "geregelt" werden. (APA, 19.12.2016)