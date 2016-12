Frühstücksklassiker: Rezept für Eggs Benedict

Eggs Benedict sind ein US-amerikanischer Frühstücksklassiker, der in keinem Diner fehlen darf. Sie eignen sich auch herrlich als Katerfrühstück nach langen Nächten, am besten von jemand anderem zubereitet.

Brot und pochierte Eier lassen sich problemlos im Voraus zubereiten, bleibt nur noch die Sauce Hollandaise, die mit der Stabmixerversion ziemlich schnell gemacht ist.

Eggs Benedict bestehen im Wesentlichen aus einem halbierten English Muffin, der manchmal stark gebuttert wird. Auf diesem findet sich eine dicke Scheibe "Canadian Bacon", darauf wiederum ein pochiertes Ei, das mit Sauce Hollandaise übergossen wird. Ein English Muffin hat nichts mit einem herkömmlichen Muffin zu tun und ist ein Weißbrot, das statt im Ofen in einer Pfanne gebacken wird. Und auch Canadian Bacon ist nicht, wie der Name vermuten lässt, ein Speck, sondern ein geräucherter, gekochter Schinken. In der Regel wird dieser Schinken für Eggs Benedict in relativ dicke Scheiben (ca. 1/2 cm) geschnitten und kurz angebraten.

Sauce Hollandaise wird normalerweise über dem Wasserbad zubereitet – die hier verwendete Version mithilfe eines Stabmixers finde ich sehr einfach und "gelingsicherer". Wer die Sauce dennoch lieber mit einem Schneebesen über dem Wasserbad aufschlagen möchte, findet eine Anleitung beim Kollegen Tobias Müller.

Eine kleinere Menge Sauce als die, die im Rezept angegeben ist, mit einem Stabmixer herzustellen ist fast nicht möglich. Sollte Sauce übrig bleiben, kann diese gekühlt als Butter/Aufstrich verwendet werden oder sehr, sehr langsam bei geringer Hitze aufgewärmt werden (die Bestandteile trennen sich leicht).