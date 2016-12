Streiks in Großbritannien bei Post, Bahn und Flügen

Kabinenpersonal der British Airways will an Weihnachsfeiertagen streiken

London – Kurz vor Weihnachten werden in Großbritannien mehrere Transportmittel bestreikt. Wer in den nächsten Tagen Bahn oder Flugzeug nutzen oder Weihnachtspost verschicken will, muss mit Problemen rechnen. Forderungen nach einem Streikverbot über die Feiertage wies ein Regierungssprecher am Montag dennoch zurück.

Bei den British Airways will ein Teil des Kabinenpersonals am ersten und zweiten Weihnachtstag streiken. Grund ist nach Angaben der Gewerkschaft Unite Union der Unmut über eine zu geringe Bezahlung. Viele Mitarbeiter müssten Nebenjobs annehmen, um über die Runden zu kommen. British Airways sprach von einer "herzlosen Aktion" zu den Festtagen. Man wolle sicherstellen, dass alle Fluggäste ihr Ziel erreichten und das Weihnachtsfest nicht ruiniert werde.

Mehr als 1.500 Mitarbeiter der Firma Swissport könnten am Freitag und Samstag an 18 britischen Flughäfen streiken. Ein Bahnstreik bei Southern Railways soll noch mindestens bis Dienstag dauern. Bei der Post wird auch zu Weihnachten gestreikt. Daran beteiligt seien etwa 3.000 Angestellte in hunderten Filialen der Crown Post, teilte die Gewerkschaft CWU mit. (APA, 19.12.2016)