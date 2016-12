Wir spielen: Das große Weihnachtsduell mit Geschenken

Wir wünschen viel Spaß über die Feiertage und viel Glück bei unserem Dankeschön-Gewinnspiel

Es ist die kommerziellste friedlichste Zeit des Jahres und die beste Gelegenheit, sich daran zu erinnern, dass es mit den liebsten Verwandten und Bekannten doch am schönsten ist. Zumindest so lange, bis man in "Mario Kart 8" um die Wette fährt, in "Super Stardust Ultra" gegeneinander um Highscores kämpft oder sich in "Worms WMD" bis aufs Pixelblut bekriegt! Martin und ich haben uns unterm imaginären Weihnachtsbaum getroffen, um unser letztes Duell des Jahres auszutragen und zu ermitteln, wer von uns der winzigen Mario-Mütze würdig ist. So angespannt waren wir schon lange nicht mehr. :)

Gewinnspiel

Aber es wäre nicht Weihnachten, würden wir nicht auch "eine Kleinigkeit" verschenken. Daher verlosen wir unter all unseren Sehern hier auf derStandard.at/Games und all unseren Youtube-Abonnenten einen neuen Nintendo 3DS XL mit 35 Games aus dem Archiv, zwei Amiibo-Sammelfiguren und einem GameStandard/WIRSPIELEN-Goodie-Pack.

Um an der Verlosung teilzunehmen, habt ihr folgende Möglichkeiten:

1) Schickt eine besonders nette E-Mail mit dem Betreff "XMAS GEWINNSPIEL" an games@derStandard.at oder 2) abonniert unseren Youtube-Kanal WIRSPIELEN. Am besten natürlich beides! Über Shares auf Facebook und Twitter freuen wir uns natürlich ebenfalls! ;)

Die GewinnerInnen werden per E-Mail oder Direktnachricht verständigt. Teilnahmeschluss ist der 9.1.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Bargeldablöse.

Viel Glück

In diesem Sinne wünschen wir euch ein frohes Fest und erholsame Feiertage. Seid lieber als Martin und ich zueinander und habt viel Spaß beim Spielen! (Zsolt Wilhelm)

