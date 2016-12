Kern und Gabriel bei Politischem Aschermittwoch in Bayern

SPD kündigt "deutsch-österreichisches Gipfeltreffen" an – 5.000 Gäste im Festzelt in Vilshofen erwartet

München/Wien – Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und der deutsche Vizekanzler und SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel sind die Hauptredner beim Politischen Aschermittwoch der bayerischen Sozialdemokraten. Das kündigte die BayernSPD am Wochenende an. Bei der Veranstaltung am 1. März im Festzelt in Vilshofen werden 5.000 Gäste werden erwartet, auch Reisebusse aus Österreich.

Kern bestätigte seine Teilnahme über Twitter. "Freu mich schon drauf", schrieb der Bundeskanzler, versehen mit einem Smiley. "Einen so großen Politischen Aschermittwoch in Vilshofen hat es noch nie gegeben wie dieses Mal am 1. März", freute sich auch SPD-Landesvorsitzender, Florian Pronol, in einer Aussendung. "SPD und SPÖ werden gemeinsam ein Zeichen setzen gegen den Rechtspopulismus und für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft."

"Gipfeltreffen"

Der Passauer Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Niederbayern-SPD, Christian Flisek, sprach von einem " deutsch-österreichischen Gipfeltreffen" in Niederbayern. "Während die CSU wahrscheinlich bei ihrer Veranstaltung wieder in die rechtspopulistische Klamottenkiste langen wird, setzen SPD und SPÖ ein klares Zeichen für Zusammenhalt und Solidarität in Europa", sagte er.

Der Aschermittwoch ist für die Parteien in Deutschland ein Anlass, politische Gegner anzugreifen. Der Ursprung dieser Tradition geht ins 16. Jahrhundert zurück. Ab 1580 kamen in der Donaustadt Vilshofen Bauern und Kaufleute am Aschermittwoch zum Viehmarkt zusammen. An den Viehkauf sprachen sie über Gott und die Welt. Die Bayernpartei führte ab 1948 diese Tradition fort. In Österreich hält die FPÖ diese Tradition hoch. (APA, 19.12.2016)