Wir spielen: Die Highlights und Fails 2016

Ein Blick zurück auf das erste Jahr WIRSPIELEN – Vielen Dank, dass ihr dabei wart

Vor ziemlich genau einem Jahr ist unser Gaming-Videoprojekt WIRSPIELEN gestartet. Seither haben wir vermutlich jeden Fehler begangen, den man beim Spielen vor der Kamera begehen kann. Vergessen auf die Aufnahmetaste zu drücken? Check! Mikrofonbatterie mitten im Take ausgegangen? Check! Speicherstand nicht synchronisiert? Check! In den Bart hineingenuschelt? Check! Zehnmal "Ehh..." in einer Minute gesagt? Check! Mit Super Mario 50 Mal in den Abgrund gestürzt? Check! Reden und daneben schießen gleichzeitig? Check – fast jedes Mal!

Kurz gesagt, es waren lehrreiche zwölf Monate für uns, die uns in vielen Abend- und Nachtstunden nicht selten zum Schwitzen brachten. Und trotzdem hatten wir jede Menge Spaß dabei, den GameStandard mit etwas Verspätung ins Webvideozeitalter zu überführen. Neben unserem Let's-Play-Format haben wir uns an Duellen versucht, Hands-ons, Previews und Videotests ausprobiert und nicht selten darüber gegrübelt, was gut geht und was gar nicht ankommt. So viel Erfahrung wir mit der Publikation einer Online-Zeitung haben, mussten wir immer wieder aufs Neue feststellen, dass Video ein ganz anderes Biest ist. Umso mehr freut es uns, dass wir mittlerweile nicht nur tausende Seher von derStandard.at/Games erreichen, sondern auch noch einige mehr über Youtube und so auch Zielgruppen erschließen, die uns, als österreichisches Medium, vorher nicht wahrgenommen hatten. Was sich auch in unseren zehn meistgeschauten Eigenproduktionen widerspiegelt:

Dankeschön!

Vielen Dank, dass ihr uns bei so manchen Highlights und vielen Fails begleitet habt und schön, trotzdem noch dabei seid. Für 2017 haben wir viel vor – unter anderem wollen wir endlich mit unserem Format "WIRSPIELEN VS USER" durchstarten. Die Vorbereitungen dazu dauerten etwas länger, als erwartet (Überraschung!). Im Namen unseres Teams wünsche ich euch allen ein wunderbares neues Jahr und habt viel Spaß beim Spielen! (Zsolt Wilhelm)

