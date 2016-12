Österreicher Robin Resch wurde Zweiter bei "The Voice of Germany"

Deutscher Schmusesänger Tay Schmedtmann gewann

Berlin – Der Balladensänger Tay Schmedtmann (20) aus Steinhagen in Nordrhein-Westfalen hat die Sat.1-Castingshow "The Voice of Germany" gewonnen. Der Schützling von Musiker Andreas Bourani (33) bekam im Finale am Sonntagabend 54 Prozent der Zuschauerstimmen und landete vor dem österreichischen Songwriter Robin Resch (22) aus dem Team von Sunrise-Avenue-Frontmann Samu Haber (40).

Schmedtmann überzeugte bei allen seinen vier Auftritten, vor allem in den Duetten mit John Legend ("Love Me Now") und Bourani ("Eisberg"). Seine Single "Lauf Baby Lauf" war bereits im Vorfeld der Download-Renner im Internet.

Auf die weiteren Plätze kamen Tätowierer Boris Alexander Stein (29) aus Lüneburg (Team Yvonne Catterfeld) und der Schweizer Rocker Marc Amacher (32) mit den Coaches Smudo und Michi Beck. Die Rapper der Fantastischen Vier verpassten somit den anvisierten Hattrick – den dritten "Voice"-Sieg in Folge. (APA, 19.12.2016)