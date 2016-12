62. Song Contest: Nathan Trent vertritt Österreich

24-Jähriger Innsbrucker von Auswahljury bestimmt – Song für Kiew soll im Februar präsentiert werden

Kiew/Wien – Nathan Trent ist Österreichs Vertreter beim 62. Eurovision Song Contest, der von 9. bis 13. Mai in der ukrainischen Hauptstadt Kiew über die Bühne gehen wird. Damit hat der ORF kurz vor Weihnachten den ESC-Fans ein Überraschungspaket präsentiert. Schließlich hat der von einer Jury bestimmte, gebürtige Innsbrucker erst im Juni seine Debütsingle, die Dancepopnummer "Like It Is", veröffentlicht.

nathan trent

Sie machte die vom ORF entsandten Talentsucher – darunter Eberhard Forcher und Christof Straub – auf den 24-Jährigen aufmerksam. Als nächster Schritt soll nun der Song für den Österreichbeitrag finalisiert werden, der vom Sänger selbst geschrieben wird. Im Februar werde es hier so weit sein, wobei man stilistisch noch nichts verraten will. Bis dato bewegt sich die Musik von Nathan Trent jedenfalls zwischen Pop und R'n'B.

Geboren wurde der frisch gekürte ESC-Vertreter am 4. April 1992 in der Tiroler Hauptstadt Innsbruck – als Sohn des Landestheater-Orchesterviolinisten Reinhard Koll und einer italienischen, musikalischen Mutter. Erzogen wurde der junge Nathanaele – so sein bürgerlicher Vorname – zweisprachig Italienisch/Deutsch. Gemäß der Familientradition erhielt er bereits im Alter von drei Jahren seinen ersten Unterricht an der Violine und am Piano und trat bereits in seiner Kindheit in Musicals auf.

Studierter Unterhaltungskünstler

Dem folgte bald die professionelle Ebene. So schloss der Jungsänger im Juni parallel zur ersten Single sein Studium des "Musikalischen Unterhaltungstheaters" an der Musik und Kunst Privatuniversität Wien ab. Dabei hatte er schon während seiner Studienzeit Erfahrungen mit der Bühne sammeln können und war etwa im Theater in der Josefstadt im Stück "Filumena Marturano" zu sehen oder im Wiener Metropol Theater in "Plötzlich Prinz". Im Kurzfilm "Eisland" hatte Nathan Trent ebenso eine Rolle wie im heurigen Sommer beim Musical "Footlose" in Amstetten.

Beim 62. Eurovision Song Contest werden kommendes Jahr 43 Länder an den Start gehen. Austragungsort ist Kiew, nachdem sich die Ukraine heuer mit ihrer Vertreterin Jamala und der politischen Ballade "1944" in Stockholm durchgesetzt hatte. Das 1. und 2. Halbfinale sind am 9. und 11. Mai, das große Finale am 13. Mai in der 11.000 Personen fassenden International Exhibition Centre angesetzt. Die genaue Startreihenfolge der einzelnen Länder wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. (APA, 19.12.2016)