Miss World 2016 kommt aus Puerto Rico

Platz zwei für Teilnehmerin aus der Dominikanische Republik – Platz drei ging an Indonesien

Washington – Die schönste Frau der Welt kommt in diesem Jahr aus Puerto Rico. Stephanie Del Valle wurde am Sonntag (Ortszeit) in der Nähe der US-amerikanischen Hauptstadt Washington bei der 66. Ausgabe des Schönheitsbewerbs zur Miss World 2016 gewählt.

Auf Platz zwei landete Yaritza Miguelina Reyes Ramirez aus der Dominikanischen Republik vor der Indonesierin Natasha Mannuela. Insgesamt beteiligten sich Teilnehmerinnen aus über 100 Ländern am diesmal in National Harbor im US-Bundesstaat Maryland abgehaltenen Bewerb. (APA, 19.12.2016)