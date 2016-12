Ukraine verstaatlicht größte Bank des Landes

Verstaatlichung ist Teil der Reformen des Finanzsektors

Kiew – Die Ukraine will die größte Bank des Landes verstaatlichen. Das Finanzministerium werde die PrivatBank übernehmen, teilte die Regierung am Sonntagabend mit. Der Staat werde einen stabilen Betrieb des Geldhauses sicherstellen. Der Schritt erfolge in Abstimmung mit den internationalen Geldgebern und deren Unterstützung. Am Montag sollen weitere Informationen zu der Maßnahme folgen.

Die Regierung reformiert derzeit den Finanzsektor. Die Ukraine, die im Osten in einen Konflikt mit pro-russischen Separatisten verwickelt ist, ist wirtschaftlich schwer angeschlagen. Sie ist auf Kredite des Internationalen Währungsfonds (IWF) angewiesen, der aber politische Stabilität und Reformen verlangt. (APA, 19.12.2016)