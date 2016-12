Evakuierung von Ostaleppo wiederaufgenommen

Fünf Busse mit hunderten Bewohnern erreichten das Gebiet westlich von Aleppo. Die UN wollen am Montag über die Entsendung von Beobachtern abstimmen

Aleppo – Die Evakuierung der Rebellengebiete im Osten der umkämpften syrischen Großstadt Aleppo ist wieder aufgenommen worden. Mindestens fünf Busse mit Hunderten Bewohnern kamen in der Nacht auf Montag in Gebieten westlich der Metropole an, die von den Aufständischen kontrolliert werden. Das berichteten Aktivisten und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Die türkische Hilfsorganisation IHH berichtete, in den Bussen, die in Rajidin ankamen, seien rund 400 Menschen gewesen. Am Sonntag hatte sich der geplante Abtransport Tausender Menschen trotz einer Vereinbarung zunächst verzögert. Offensichtlich hatte ein Angriff auf einige Busse in der Nachbarprovinz Idlib den Deal torpediert.

Noch Zehntausende in Ostaleppo

Es wird davon ausgegangen, dass sich noch mehrere zehntausend Menschen, Rebellen und Zivilisten, in dem seit Monaten von Regierungstruppen belagerten Osten der Großstadt aufhalten. Die Rebellengebiete dort waren in den vergangenen Wochen nach heftigen Luftangriffen fast vollständig vom syrischen Regime mit Hilfe seiner Verbündeten Russland und Iran erobert worden.

Zivilisten aus Fua und Kafraja gebracht

Rund zehn Busse haben am Montag die ersten Zivilisten aus den beiden von Rebellen belagerten Orten Fua und Kafraja im Nordwesten Syriens gebracht. Unter ihnen seien Kranke und Verletzte, meldete die oppositionsnahe "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte".

Milizen aus dem schiitischen Iran, die an der Seite der syrischen Armee kämpfen, hatten nach Angaben aus Regierungskreisen gefordert, dass im Gegenzug für die Evakuierung der Rebellengebiete Aleppos auch die Blockade dieser beiden Orte aufgehoben werden müsse.



UN: Debatte über Entsendung von Beobachtern

Der UN-Sicherheitsrat wird nach Angaben von Diplomaten am Montag voraussichtlich über eine gemeinsame Resolution zur Entsendung von Beobachtern nach Aleppo abstimmen. Einige Entsandte müssten noch Rücksprache mit ihren Hauptstädten halten, sagte der französische UN-Botschafter Francois Delattre am Sonntag.

Sein russischer Amtskollege Witali Tschurkin sprach aber von einem "guten Text" und kündigte an, dass am Montag um 15 Uhr abgestimmt werde. Russland hatte zuvor mit einem Veto gegen eine französische Vorlage für die Entsendung von Beobachtern nach Aleppo gedroht und einen eigenen Resolutionsentwurf angekündigt.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Am Freitag war wie Räumung unterbrochen worden, nachdem es erneut Gefechte gegeben hatte. Die Führung in Damaskus und die Opposition hatten sich dafür gegenseitig die Schuld zugeschoben.



Gleichzeitig zu der Evakuierungsmission in Ostaleppo sollen auch 200 Menschen aus den von der Regierung belagerten Orten Madaja und Sabadani nahe der Grenze zum Libanon gebracht werden. (APA, 19.12.2016)