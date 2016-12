Hollywooddiva Zsa Zsa Gabor gestorben

Schauspielerin wäre im Februar hundert Jahre alt geworden – Erlag am Sonntag einem Herzinfarkt

Los Angeles – Die legendäre Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor ist tot. Die Schauspielerin erlag am Sonntag einem Herzinfarkt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie für tot erklärt wurde. Das bestätigte ihr deutscher Ehemann Frederic von Anhalt. "Sie starb nicht alleine, alle waren hier", sagte er.

Die gebürtige Ungarin war bereits seit vielen Jahren bettlägerig. Von Anhalt veranstaltete zwar Geburtstagspartys für sie, doch sie konnte keine Besucher empfangen. Nach einer Beinamputation in Folge eines Sturzes im Jahr 2010 war Gabor ein Pflegefall.

Zsa Zsa Gabor machte mit ihren Affären, der langen Liste von Ehemännern, und ihrem extravaganten Lebensstil viele Jahrzehnte lang Schlagzeilen. Sie war je nach Lesart acht bis neunmal verheiratet, unter anderem mit dem Hotelmilliardär Conrad Hilton, dem Großvater von Paris Hilton.

1982 feierte sie Hochzeit mit Felipe de Alba, während sie noch mit Ehemann Nummer sieben Michael O'Hara verheiratet war. Die Zeremonie wurde von einem Kapitän abgehalten, allerdings nicht in internationalen Gewässern. Die "Ehe" hielt nur einen Tag, da sie nicht gültig war, musste sie auch nicht annulliert werden.

Die Miss Ungarn 1936 war in der Nachkriegszeit als Schauspielerin und Sexsymbol bekannt geworden. In "Moulin Rouge" (1952) spielte sie unter der Regie von John Huston an der Seite von José Ferrer. Ihr letzter Auftritt vor der Filmkamera in der Komödie "Die Brady Family 2" (1996) liegt 20 Jahre zurück. (red, APA, 19.12.2016)