City holt Arsenal im Schlager aus den Wolken

Das Team von Pep Guardiola dreht einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg. Tottenham biegt Burnley ebenfalls mit 2:1

Manchester – Manchester City hat am Sonntag im Topspiel der 17. Runde der englischen Fußball-Premier-League einen wichtigen 2:1-Erfolg gegen Arsenal gefeiert. Die Truppe von Trainer Josep Guardiola machte dabei mit einer starken zweiten Hälfte einen 0:1-Rückstand noch wett und schaffte vorerst den Sprung auf Rang zwei, sieben Punkte hinter Leader Chelsea.

Der Dritte Liverpool könnte mit einem Auswärtssieg bei Everton am Montagabend wieder an City vorbeiziehen. Leroy Sane (47.) mit seinem ersten Tor für die "Citizens" und Raheem Sterling (71.) drehten die Partie, nachdem Arsenal zuvor früh durch Theo Walcott (5.) in Führung gegangen war. Die "Gunners" kassierten die zweite Niederlage in Folge und haben nun als Vierter schon neun Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter.

Vor dem Spiel liefen die Manchester-Profis mit Trikots ihres Mannschaftskollegen Ilkay Gündogan auf. Der deutsche Nationalspieler hatte sich am Mittwoch bei Manchesters 2:0 gegen Sebastian Prödls Watford einen Kreuzbandriss zugezogen und wird voraussichtlich den Rest der Saison ausfallen.

Der Fünfte Tottenham setzte sich zu Hause gegen Burnley 2:1 durch und hat weiter zehn Zähler Rückstand auf Rang eins. Kevin Wimmer saß nur auf der Bank. Aufseiten der Verlierer erzielte Ashley Barnes, der 2008 eine Partie für Österreichs U20 absolvierte und eine österreichische Großmutter hat, den zwischenzeitlichen Führungstreffer. (APA, 18.12.2016)