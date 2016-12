Ingrid Thurnhers letztes "Im Zentrum": Österreich auf der Couch

Irmgard Griss, Rudolf Taschner, Vea Kaiser, Robert Misik und Ali Mahlodji sind die Gäste

Wien – Nach 270 Sendungen nimmt Ingrid Thurnher Abschied von "Im Zentrum". In ihrer letzten Sendung lässt sie mit ihren Gästen das Jahr Revue passieren und stellt folgende Fragen: Welchen Anteil hat die Politik an dieser Spaltung, welchen Anteil haben Medien und soziale Netzwerke? Was tun gegen zunehmende soziale Ungerechtigkeit, Angst vor Fremdem und Hass im Netz? Haben wir alle Grund zur Sorge oder reden wir unser Land selbst schlecht?

Die Gäste bei Ingrid Thurnher sind:

Irmgard Griss , ehem. Präsidentschaftskandidatin

Rudolf Taschner, Mathematiker und Essayist

Vea Kaiser, Schriftstellerin und Kolumnistin

Robert Misik, Journalist

Ali Mahlodji, Unternehmer.

