Altach krönt sich gegen harmlose Rapidler zum Winterkönig

Rapid, wo Kapitän Steffen Hofmann ab der 77. Minute sein Comeback gab, ist damit in Altach fünf Spiele sieglos. Der Trainereffekt blieb bisher wirkungslos, unter dem seit November amtierenden Canadi wuchs der Rückstand auf die Spitze von neun auf mittlerweile 15 Punkte an. Die Altacher konnten demgegenüber unter Interimstrainer Werner Grabherr ihren Sensationslauf fortsetzen, für den 31-Jährigen war es aufgrund der fehlenden Pro-Lizenz trotzdem die letzte Partie an vorderster Front. Ein Nachfolger soll bald präsentiert werden. (APA, 18.12.2016)

Bei der mit Spannung erwarteten Rückkehr von Canadi in die Cashpoint Arena überraschte Rapids Coach mit einer 4-3-3-Formation. Die Ausrichtung war aber nur aufgrund der zahlreichen Ausfälle zustande gekommen. Maximilian Wöber fiel noch kurzfristig krankheitsbedingt aus, Mario Sonnleitner war nicht fit genug für einen längeren Einsatz, es fehlten in der Defensive also die Alternativen.

Auf Coach Damir Canadi wartet deshalb eine Mammutaufgabe im neuen Jahr. Seine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte hätte er sich sicher ganz anders vorgestellt. Die Altacher gingen dank Toren von Philipp Netzer (7., 60.) und Nikola Dovedan (55.) völlig zurecht als Sieger vom Feld, blieben damit auch im elften Heimspiel unbesiegt und holten dabei Sieg Nummer neun. Den in der Offensive völlig harmlosen Rapidlern gelang durch Srdjan Grahovac (59.) nur Ergebniskosmetik, der kurze positive Aufwärtstrend durch die Siege gegen St. Pölten (1:0) und Ried (3:1) wurde gestoppt.

Altach – Der SCR Altach hat sich am Sonntag den Winterkönig-Titel in der Fußball-Bundesliga gesichert. Das Überraschungsteam der laufenden Saison feierte zum Abschluss der 20. Runde in der Cashpoint Arena gegen Rekordmeister Rapid einen 3:1-(1:0)-Sieg und geht daher mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung auf Titelverteidiger Salzburg ins Jahr 2017. Rapid ist als Fünfter im Niemandsland der Tabelle zu finden.

Stimmen:

Werner Grabherr (Altach-Interims-Trainer): "Der Sieg war sehr wichtig, die Mannschaft wollte ihn unbedingt und hat es sich verdient. Wir wissen wie wichtig Standardsituationen sind, heute haben wir es einmal für uns genützt und selbst defensiv sehr wenig zugelassen, Rapid hat sich schwer getan."

Zum Winter und bevorstehenden Wechsel in die zweite Reihe: "Wir wollen über den Winter noch einmal einen Schritt nach vor machen. Das zweite Glied ist es nicht unbedingt. Wir arbeiten im Team alle zusammen, und versuchen die Mannschaft bestmöglich vorzubereiten und aufzustellen. Es ist ein verdienter Mannschaftserfolg und damit meine ich mehr als nur diese elf Spieler."

Damir Canadi (Rapid-Coach): "Man kann dem SCR Altach nur gratulieren, man sieht mit welchem Selbstvertrauen sie agiert haben. Von der Leistung her, war die erste Halbzeit von uns in Ordnung. Wir waren sehr gleichwertig mit Altach. Deren erster Torschuss war das 2:0. Dann kommt das 2:1 und wir kommen wieder aus einer Standardsituation in Rückstand. Daraus müssen wir lernen. Wenn es nicht so läuft, dann ist es auch für den SK Rapid so. Wichtig ist jetzt die Selbstreflektion. Da ist jeder Spieler gefordert, jeder Trainer. Wenn man selbstkritisch ist, werden im Sport auch andere Zeiten kommen, und Rapid wird in die Erfolgsspur kommen."

Christopher Dibon (Rapid-Innenverteidiger): "Ich glaube, dass Altach am Anfang gedrückt hat und durch einen Standard in Führung gegangen ist, was, glaube ich, abseits war, wenn ich alles richtig gehört habe. Altach hat dann eine breite Brust gehabt, sie sind Erster, wir waren ein bisserl geknickt, haben alles reingehaut, aber nicht wirklich ins Spiel gefunden. Die Niederlage schmerzt natürlich sehr."

Steffen Hofmann (Rapid-Kapitän): "Ich denke, es waren von beiden Mannschaften wenige Chancen aus dem Spiel. Altach hat die Chancen besser genützt. Es war ein sehr schwieriges Spiel, aber wir haben gegen den Tabellenersten auswärts gespielt. Wir werden in der Winterpause regenerieren und schauen, dass wir im Frühjahr bessere Ergebnisse liefern als im Herbst."