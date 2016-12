Englische Sängerin Angel Flukes ist RTL-"Supertalent" 2016

Siegte in zweitem Castingshow-Anlauf zum Abschluss der zehnten Staffel der deutschen TV-Show

Köln – Die englische Sängerin Angel Flukes hat das Finale der RTL-Casting-Show "Das Supertalent" gewonnen. Die Fernsehzuschauer kürten die 28-Jährige am Samstagabend per Telefonabstimmung zur Siegerin der zehnten Staffel. Mit ihrer Interpretation von Celine Dions "Think Twice" setzte sich Flukes in einer knapp vierstündigen Live-Show in Köln gegen elf weitere Finalisten durch.

Bei der diesjährigen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" war die Sängerin noch frühzeitig ausgeschieden. Dieses Mal konnte sie nicht nur Juror Dieter Bohlen (62) überzeugen – er hatte sie per Direktentscheid ins Finale befördert. "Du heißt nicht nur Engel, du singst wie einer und siehst wie einer aus", sagte Bohlen. Er bezeichnete Flukes, die nun 100.000 Euro erhält und in Las Vegas auftreten darf, als "beste Sängerin überhaupt" in allen Staffeln. Mitjuror Bruce Darnell (59) bescheinigte Flukes "Star-Quality". Erstmals war bei dem TV-Event auch die österreichische Sängerin Victoria Swarovski (23) als Jurorin mit an Bord. (APA, dpa, 18.12.2016)