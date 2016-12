Fourcade nicht zu bremsen, Hauser Neunte

ÖSV-Duo Eberhard, Eder bei 15-km-Massenstart ohne Chance – "Sensationelles Gefühl" für Tirolerin

Nove Mesto – Gegen Biathlet Martin Fourcade ist derzeit kein Kraut gewachsen. Der Franzose holte sich am Sonntag auch den 15-km-Massenstart in Nove Mesto, es war der siebente Erfolg im achten Saisonrennen bzw. sein 56. im Weltcup. Zudem jubelte der 28-Jährige zum fünften Mal in Serie. Das hatte zuletzt der Rekord-Weltmeister und Rekord-Olympiasieger Ole Einar Björndalen im Jahr 2005 geschafft.

Enttäuschend verlief das Rennen für das ÖSV-Duo. Julian Eberhard lieferte im dritten Rennen hintereinander die schnellste Laufzeit, kam aufgrund von insgesamt fünf Strafrunden aber nicht über Rang 18 (+58,4 Sek.) hinaus. Simon Eder, der nach zwei fehlerlosen Liegendschießen das Feld zwischenzeitlich sogar angeführt hatte, vergab mit einer missglückten ersten Stehend-Serie, bei der ihm gleich drei Fehler unterliefen, auf einen Schlag die Chance auf einen Spitzenplatz. Am Ende klassierte sich Eder mit drei Strafrunden und 1:29,4 Minuten Rückstand auf Rang 23.

Bei den Damen setzte sich im Massenstart Lokalmatadorin Gabriela Koukalova mit 3,1 Sekunden vor der Deutschen Laura Dahlmeier und Dorothea Wierer (ITA/+9,7) durch. Die einzige ÖSV-Starterin Lisa Hauser führte nach dem ersten und zweiten Liegendschießen das Feld zwischenzeitlich an, musste sich aber nach je einem Fehler in den Stehendschießen mit 43,1 Sekunden Rückstand mit Platz 9 zufriedengeben.

"Es war ein sensationelles Gefühl, bei dieser Kulisse als Führende in die zweite Runde zu gehen. Letztendlich bin ich mit der Top-Ten-Platzierung mehr als zufrieden", erklärte Hauser. Die 23-jährige Tirolerin liegt in der Gesamtweltcupwertung auf Rang sieben. (APA, 18.12.2016)

Ergebnisse Biathlon-Weltcup vom Sonntag in Nove Mesto (CZE) – Herren

Massenstart: 1. Martin Fourcade (FRA) 36:18,9 Min. (1 Schießfehler) – 2. Simon Schempp (GER) +8,3 Sek. (2) – 3. Anton Babikow (RUS) 9,4 (1) – 4. Ondrej Moravec (CZE) 9,7 (2) – 5. Dmytro Pidrutschnji (UKR) 10,2 (1) – 6. Matwej Jelissejew (RUS) 11,0 (2). Weiter: 18. Julian Eberhard 58,4 (5) – 23. Simon Eder (beide AUT) 1:29,4 (3)

Weltcup-Gesamtstand nach 8 von 26 Rennen: 1. Fourcade 468 Punkte – 2. Anton Schipulin (RUS) 310 – 3. Johannes Thingnes Bö (NOR) 308. Weiter: 12. Eberhard 180 – 21. Eder 145 – 34. Daniel Mesotitsch 82 – 44. Dominik Landertinger 42 – 59. David Komatz 12 – 71. Felix Leitner (alle AUT) 2

Damen, Massenstart: 1. Gabriela Koukalova (CZE) 34:42,1 Min. (1 Schießfehler) – 2. Laura Dahlmeier (GER) +3,1 Sek (2) – 3. Dorothea Wierer (ITA) 9,7 (1) – 4. Vanessa Hinz (GER) 15,5 (1) – 5. Marte Olsbu (NOR) 21,6 (2) – 6. Franziska Preuß (GER) 26,8 (2). Weiter: 9. Lisa Theresa Hauser (AUT) 43,1 (2)

Weltcup-Gesamtstand (nach 8 von 26 Rennen): 1. Dahlmeier 410 Pkt. – 2. Kaisa Mäkäräinen (FIN) 312 – 3. Koukalova 305. Weiter: 7. Hauser 247