Mindestens fünf Tote bei Angriff auf Polizei in Südjordanien

Auch eine kanadische Touristin soll getötet worden sein, weitere Touristen vermutlich in der Gewalt von den Bewaffneten

Amman – Unbekannte haben am Sonntag in der südjordanischen Stadt Karak mindestens fünf Menschen getötet und neun weitere verletzt. Die Täter hätten aus einem vorbeifahrenden Auto das Feuer auf Polizisten eröffnet und sich dann in einer alten Burg verschanzt, hieß es aus Sicherheitskreisen. Unter den Toten befindet sich demnach auch eine kanadische Touristin, die in die Schusslinie geraten sein dürfte. Darüber hinaus dürften die Bewaffneten weitere Touristen in ihrer Gewalt haben. Dies erklärten Polizei- und Sicherheitskreise am Sonntag.

Die Polizei umstellte das Gebäude und forderte Verstärkung an. Über die Herkunft der Täter beziehungsweise die Hintergründe der Tat war zunächst nichts bekannt. Eine Attacke militanter Islamisten wird nicht ausgeschlossen. (APA/Reuters/AFP, 18.12.2016)