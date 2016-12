Israelischer Minister bei Besuch in Siedlung attackiert

Nicht genehmigte Siedlung soll gegen den Willen der Einwohner geräumt werden

Jerusalem – Bei einem Besuch in der Siedlung Amona ist ein israelischer Minister am Sonntag von wütenden Jugendlichen attackiert worden. Der auf palästinensischem Privatland errichtete Außenposten soll in den kommenden Tagen gegen den Willen der Einwohner geräumt werden. Das Auto des Wohnungsministers Joav Galant wurde angegriffen, als er Amona besuchte, wie israelische Medien berichteten.

Laut der Nachrichtenseite "ynet" traten die Jugendlichen gegen das Fahrzeug, bewarfen es mit Eiern und beschimpften Galant als "Verräter". Die nicht genehmigte Siedlung im Westjordanland mit rund 280 israelischen Bewohnern liegt auf palästinensischem Privatland. Israels Höchstes Gericht hat angeordnet, der Ort müsse bis zum 25. Dezember geräumt werden. Bei einem ähnlichen Einsatz vor zehn Jahren hatte es bei gewaltsamen Konfrontationen in Amona zahlreiche Verletzte gegeben.

Die Einwohner Amonas hatten einen Kompromissvorschlag, mit ihren Mobilhäusern auf nahe gelegene Grundstücke umzuziehen, zunächst abgelehnt. Verhandlungen über einen weiteren Vorschlag dauern jedoch noch an. Das Problem Amona bedeutet für Israels siedlerfreundliche und rechts-religiöse Regierungskoalition eine Zerreißprobe. Am Samstag hatten Dutzende israelische Soldaten, die bei der Räumung eingesetzt werden sollten, aus Protest ihre Posten verlassen. (APA, dpa, 18.12.2016)