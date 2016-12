FPÖ führt mysteriöse "Arbeitsgespräche" in Moskau

Parteichef Heinz-Christian Strache und Ex-Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer würden Vertreter von Putins Partei Einiges Russland treffen und ein Eishockeymatch anschauen

Die höchsten Vertreter der FPÖ weilen nach eigenen Angaben derzeit in Moskau. Der blaue Generalsekretär und EU-Parlamentarier Harald Vilimsky hat auf seiner Facebook-Seite zwei Fotos gepostet, auf denen er gemeinsam mit Parteichef Heinz-Christian Strache, dem dritten Nationalratspräsidenten und Ex-Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer sowie dem Wiener Vizebürgermeister Johann Gudenus zu sehen ist. Bildtext: "Arbeitsgespräche in Moskau. Saukalt ist es hier!"

In sozialen Netzwerken wird seither gerätselt, mit wem die freiheitlichen Funktionäre in Russland Arbeitsgespräche führen, worüber und wer die Reise bezahlt. Auf Nachfrage des STANDARD bei dem blauen Pressesprecher Martin Glier erklärt dieser, dass er dazu nichts sagen könne, weil er "es selbst nicht weiß". Die Presse solle sich gedulden, bis die vier wieder zurück seien. Vilimsky war nicht erreichbar.

Hofer gab dem vom russischen Staat finanzierten Fernsehsender "Russia Today" zuvor jedenfalls ein am Freitag auf der Videoplattform YouTube veröffentlichtes Interview. "Wir müssen eine Freundschaft mit Russland aufbauen", sagt er der Journalistin in dem nicht ganz halbstündigen Gespräch. Der Blaue wünsche sich, dass Wien eine "wichtige Rolle" als Ort der Vermittlung zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump spiele. Das wäre "eine große Sache" für seine Heimat, ist Hofer überzeugt.

Als die Journalistin ihn zum Thema "Fakenews" befragt, erklärt der FPÖ-Funktionär: "Wenn ich mit Präsident Putin sprechen kann und Putin mit Trump, dann ist kein Platz für Fakenews. Wenn man von Gesicht zu Gesicht reden kann, ist das das Wichtigste, um Frieden zu schaffen, eine starke Wirtschaft zu haben und um zusammen arbeiten zu können."

Die FPÖ pflegt seit langem gute Beziehungen zur Putin-Partei Einiges Russland und setzt sich vehement für ein Ende der vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Moskau ein. Strache begründet die Reise auf Facebook damit, dass Österreich "internationale politische und wirtschaftliche Kontakte" brauche und keine "negativen und schädlichen Sanktionen".

Hofer erklärt in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der "Kronen Zeitung", er wolle in Moskau Vertreter von Putins Partei treffen und dann aber auch das am Sonntagnachmittag stattfindende "Eishockeymatch Russland gegen Finnland anschauen". (Katharina Mittelstaedt, 18.12.2016)