Vanek und Grabner feierten NHL-Siege

Zwei Vanek-Assists gegen Anaheim

Washington – Thomas Vanek und Michael Grabner haben am Samstag Siege mit ihren NHL-Teams gefeiert. Vanek steuerte zum 6:4 seiner Detroit Red Wings über die Anaheim Ducks zwei Assists bei, Grabner behielt mit den New York Rangers in Nashville nach Penaltyschießen mit 2:1 die Oberhand. Für Michael Raffl und seine Philadelphia Flyers riss hingegen beim 1:3 gegen Dallas eine zehn Spiele währende Siegesserie.

NHL-Ergebnisse vom Samstag:

Dallas Stars – Philadelphia Flyers (mit Raffl) 3:1, Detroit Red Wings (2 Assists Vanek) – Anaheim Ducks 6:4, Nashville Predators – New York Rangers (mit Grabner) 1:2 n.P., Minnesota Wild – Arizona Coyotes 4:1, Edmonton Oilers – Tampa Bay Lightning 3:2, Washington Capitals – Montreal Canadiens 1:2, Toronto Maple Leafs – Pittsburgh Penguins 2:1 n.V., Ottawa Senators – New Jersey Devils 3:1, Carolina Hurricanes – Buffalo Sabres 2:1 n.P., St. Louis Blues – Chicago Blackhawks 4:6.