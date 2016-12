Juve nach 1:0 über AS Roma sieben Punkte voran

Turiner entscheiden das Spitzenduell dank eines Treffers von Gonzalo Higuain für sich

Turin – Juventus Turin hat am Samstag das Spitzenspiel in der italienischen Fußball-Meisterschaft gewonnen und sich damit in der Tabelle abgesetzt. Der Titelverteidiger siegte vor eigenem Publikum gegen die zweitplatzierte AS Roma dank eines Treffers von Gonzalo Higuain (14.) und liegt nun sieben Punkte vor dem Hauptstadt-Club. Im zweiten Spiel den Tages erlitt der AC Milan den nächsten Rückschlag. Im Heimspiel gegen Atalanta Bergamo reichte es nur zu einem 0:0.(APA, 17.12.2016)