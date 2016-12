Krise: Paris St. Germain verliert in Guingamp 1:2

Bereits vierte Saisonniederlage für Serienmeister

Guingamp – Frankreichs Fußball-Serienmeister Paris Saint-Germain hat den nächsten Rückschlag in der Ligue 1 hinnehmen müssen. Der Tabellendritte verlor am Samstagabend in Guingamp 1:2 und bezog damit in der 18. Runde die bereits vierte Saisonniederlage. Nach dem 0:3 in Montpellier und dem 2:2 daheim gegen Spitzenreiter OGC Nizza hat das Team von Trainer Unai Emery zuletzt acht von neun Punkten abgegeben.

Bei Guingamp, dem 7.000 Einwohner zählenden Städtchen in der Bretagne, geriet PSG Mitte der zweiten Hälfte innerhalb von vier Minuten 0:2 in Rückstand. In der 80. Minute erzielte der uruguayische Stürmerstar Edinson Cavani den Anschlusstreffer, zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr. Guingamp verbesserte sich vorerst auf Platz vier. Nizza und der einen Punkt dahinter liegende Verfolger AS Monaco konnten mit Heimsiegen am Sonntag den Vorsprung auf den Titelverteidiger aus Paris auf sieben bzw. sechs Zähler vergrößern. (APA, 17.12.2016)